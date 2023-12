La profezia apocalittica dell’uomo della Cia | “Putin scatenerà un attacco nucleare contro un paese della Nato”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Oltre un anno fa Biden “invitò” caldamentea non usare armi chimiche o nucleari, altrimenti la reazione degli Stati Uniti sarebbe stata consequenziale. A distanza di oltre un anno fa la minaccianon può definirsi del tutto scongiurata, anche se l’amministrazione Biden lo ritiene uno scenario poco probabile. Secondo Peter Schroeder, ex analistaCIA ed esperto di politica estera russa del Center for a New American Security, Biden sbaglia a prendere sottogamba le minacce nucleari di, ritenendo addirittura molto probabile unatomico. L’analisi di Schroeder Nell’articolo pubblicato sul sitorivista Foreign Affairs, secondo Schroder è serio il rischio di un’escalation ...