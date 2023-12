La Premier League | “Continuiamo a respingere la Superlega”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma, 21 dic. (askanews) – “Laprende atto della sentenza odierna nella causa della Corte di giustizia europea. La sentenza non sostiene la cosiddetta “Supereuropea” e lacontinua aqualsiasi progetto del genere. I tifosi sono di vitale importanza per il calcio e hanno ripetutamente chiarito la loro opposizione a una competizione “separatista” che recide il legame tra il calcio nazionale ed europeo. Laribadisce il suo impegno nei confronti dei chiari principi della competizione aperta che sono alla base del successo delle competizioni per club nazionali e internazionali. Il calcio prospera sulla competitività creata da promozioni e retrocessioni, sulla qualificazione annuale basata sul ...