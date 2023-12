La peggiore sconfitta di sempre dell' Ajax

Anche quest’anno il Napoli vede la sua avventura in Coppa Italia concludersi agli Ottavi di Finale. Il Frosinone ha surclassato gli azzurri e ... (dailynews24)

Toromania : la sconfitta contro la Lazio non è la notizia peggiore. Preoccupa di più il ko di Buongiorno

Può una sconfitta netta, per 2-0, non essere la notizia peggiore della serata? Sì se in quella stessa partita, a una decina di... (calciomercato)