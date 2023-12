La ex giornalista Duntsova scende in campo contro Putin. 'In Russia tanti vogliono la pace'

Il pacifismo e le prime conseguenzeè una, contraria alla guerra in Ucraina e per la liberazione di tutti i detenuti politici. Le sue prese di posizione e la sua prima scesa in ...

Russia, l’ex giornalista Duntsova scende in campo contro Putin nel 2024

L'ex giornalista Duntsova ha deciso di scendere in campo contro Putin. Chiede la fine della guerra in Ucraina e la liberazione dei prigionieri politici. Per correre, dopo l'ok delle autorità, dovrà ra ...

La pacifista Duntsova si candida alle presidenziali russe

Duntsova, nota per le sue posizioni pacifiste e il suo impegno per la fine del conflitto in Ucraina, ha espresso la volontà di un futuro per la Russia improntato all’umanità, alla pace e alla ...