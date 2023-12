La nuova Miss Europa 2023 è italiana | 50 anni dopo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023)ben 50la. Nel concorso ha gareggiato con 30 splendide donne provenienti da tuttache si sono riunite per competere per l'ambìta corona. La serata si è conclusa con l'incoronazione della 22enne Natalia Guglielmo di Palermo che ha ricevuto la corona dalla precedente2022, Nikolina Baljak. Scopriamo come ha trascorso il suo anno in carica e gli obiettivi della nostra. Come hai usato e continui ad usare la voce che il titolo diti ha dato? "Con la rilevanza che le regine di bellezza hanno al giorno d'oggi, uso il mio attivismo per combattere la violenza sulle donne e sostenere l'aiuto ...