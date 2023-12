La madre dell' ostaggio ucciso ' assolve' i militari israeliani | ' Non è colpa vostra ma di Hamas'

(Di giovedì 21 dicembre 2023) "So che tutto quello che è successo non è assolutamente": è il messaggio indirizzato da Iris Haim, ladi Yotam, uno dei tre ostaggi colpiti a morte per errore a Gaza , ai soldati ...

ergastolo per il padre Shabbar Abbas e per la madre Nazia Shaheen (ancora latitante). Quattordici anni allo zio, Danish Hasnain. Assolti i cugini ... (ilfattoquotidiano)

"Sono ladi Yotam, volevo dirvi che vi amo moltissimo e vi abbraccio da lontano. So che tutto quello che è successo non è assolutamente colpa vostra, non è colpa di nessuno se non di Hamas", si ...

Figlio terribile tormenta la madre

Un figlio terribile, che non si faceva scrupoli a sfogare la propria rabbia contro la madre. Per mettere fine ai ripetuti episodi di maltrattamenti di cui si sarebbe reso responsabile nel corso del te ...

La Procura chiede il rinvio a giudizio per Annalucia Cecere, accusata dell'omicidio di Nada Cella

Il delitto avvenne a Chiavari nel 1996. Nel 2021 le indagini ripartirono. Cecere vive a Boves. Secondo i magistrati dell'accusa uccise la giovane per rivalità lavorativa e sentimentale.