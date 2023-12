La Ligue 1 sicura | «La Superlega non si concretizzerà mai»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Le parole di Jaume Roures, azionista di maggioranza di Mediapro, vicino alla1, sul progettoJaume Roures, azionista di maggioranza vicino alla1, ha parlato del progettoa Mediapro. PAROLE – «La sentenza non cambia nulla perché il progetto SuperLeague non può concretizzarsi. Non ci sono dentro club francesi e tedeschi, non credo ce ne saranno italiani. Fatelo con Barcellona, Real Madrid e Porto, voglio vedere…. Partite trasmesse in chiaro? Da dove arriveranno gli introiti allora? Non credo sia una possibilità».