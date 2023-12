La guerra delle Christmas Card | William e Kate contro Harry e Meghan

10 luglio - 16 luglio 2023. Voronež Nikolaj Borisov, arrestato per aver manifestato con il cartello “Free Navalny! Peace to Ukraine!”. I ... (huffingtonpost)

L'esercito americano ha dato il via a una nuova coalizione marittima multinazionale per rispondere ai crescenti attacchi missilistici e droni da ... (ilmessaggero)

L'esercito americano ha dato il via a una nuova coalizione marittima multinazionale per rispondere ai crescenti attacchi missilistici e droni da ... (ilmessaggero)

Gaza. In 75 giorni di guerra i morti potrebbero essere già 27 mila. Vi sembrano pochi (A. Puccio)

...in un momento in cui Israele viene accusato di usare la fame dei civili come metodo di, in ... ben al di sotto dei limiti necessari per sopravvivere, secondo le stime del FondoNazioni ...

La pillola anticoncenzionale maschile è sempre più vicina: iniziata la sperimentazione, come e quanto funziona

A coordinare i test la casa farmaceutica specializzata in prodotti per il controllo delle nascite, che ha fatto partire la sperimentazione clinica su due gruppi da otto uomini ciascuno, in doppio ...

La Cina si prepara per le guerre stellari

La Repubblica Popolare si addestra con un nuovo simulatore di scenari bellici attorno alla Terra, in linea con il piano di trasformazione in potenza spaziale. Piano che non può prescindere dal dominio ...