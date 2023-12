La Formula E rimane in esclusiva in chiaro su Mediaset

Leggi su sportintv.eu

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Prosegue con successo la partnership tra laE eche trasmetterà inintutte le gare del prossimo mondiale: il decimo Campionato del mondo delle velocissime monoposto elettriche ideato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) potrà essere visto in diretta su Italia 1 e sul Canale 20 e in live streaming su … L'articolo proviene da Sport in TV.