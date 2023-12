La Formula E 2024 su Mediaset | tutte le gare tra Italia 1 e Canale 20

Leggi su digital-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Prosegue con successo la partnership tra laE e, che trasmetterà in esclusiva in chiaroledel prossimo mondiale: il decimo Campionato del mondo delle velocissime monoposto elettriche ideato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) potrà essere visto in diretta su1 e sul20 e in live streaming su sport.it a partire dal prossimo 13 gennaio.La stagione inizierà con l'E-Prix di Città del Messico sabato 13 gennaioe terminerà il 21 luglio a Londra e sarà la più lunga di sempre per il Campionato mondiale FIAE con ben 17.Sono pronte a darsi battaglia 11 scuderie e 22 piloti per conquistare il titolo di Campione del Mondo, ...