La dimettono | muore nel bagno dell’ospedale | Anna Maria aveva 49 anni | aperta inchiesta

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Una vicenda drammatica ha colpito l’ospedale di Francavilla Fontana, doveFaggiano, 49, è deceduta in circostanze tragiche. La procura di Brindisi ha avviato un’per omicidio colposo, senza ancora individuare indagati, per far luce sulla morte della donna originaria di Ceglie Messapica. Va al pronto soccorso, le fanno una flebo e la mandano a casaFaggiano si è recata al pronto soccorso lunedì 18 dicembre, lamentando forti dolori addominali. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver ricevuto trattamenti iniziali, inclusa l’assunzione di flebo, i medici hanno giudicato la Faggiano pronta per le dimissioni. La donna ha quindi contattato i suoi famigliari per essere prelevata dall’ospedale. Nell’attesa di essere accompagnata a casa, Faggiano ...