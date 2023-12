La Diesel Tecnica spara i colpi di fine anno | battuta la capolista Reggio Calabria

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPrestazione superlativa dei blue boys che espugnano il fortino dellaMyEnergysul risultato 68-80. I ragazzi di coach Patrizio mettono in scena sul parquet del PalaCalafiore una prova di personalità e attributi e, nonostante le assenze sotto al ferro di Enihe e Campaiola, dominano la partita concedendo solo il primo quarto agli avversari. I padroni di casa, settimana scorsa vittoriosi tra le mura di Capo d’Orlando, cadono nella trappola di Patrizio e dei suoi ragazzi che trovano grande continuità al ferro e grande intensità nella metà campo difensiva concedendo solo 68 punti alla prima della classe. Sono addirittura 9 le vittorie nelle ultime 10 gare per laed i suoi blue boys che adesso non si pongono limiti e puntano la vetta della ...