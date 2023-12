La Corte UE accoglie il ricorso dell’Anversa | “Limitazioni su liste e vivai contrarie a norme europee”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Oltre alla Superlega, laUE si è espressa quest’oggi anche sulsul tema delle regole didei giocatori. Ebbene ladi Giustizia dell’Unione Europea ha dato ragione al club belga, stabilendo che le regole in vigore surisultanoalle. Di seguito il comunicato. “La UEFA (Unione delle associazioni calcistiche) impone alle società calcistiche di avere un numero minimo di giocatori cresciuti nelo nelle loro squadre. La federazione calcistica belga (URBSFA) ha adottatosimili. In entrambi i casi, le regole definiscono “giocatori di formazione interna” come ...