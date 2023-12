La Corte di giustizia europea sancisce la fine del monopolio della Uefa Ha vinto la Superlega

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nel corsosentenza più attesa degli ultimi tempi, ladiha dato ragione agli stakeholder. E mica in parte o con vene di ambiguità. Il giudizio finale è una fucilata a Infantino e Ceferin: “Le regole Fifa esull’approvazione preventiva delle competizioni fra club, come la, sono contrarie alla legge Ue". "Non c’è alcuna cornice”, prosegue la nota diffusa dal Lussemburgo, “che garantisca che queste due federazioni agiscono secondo i principi di trasparenza, obiettività, non-discriminazione e proporzionalità”. In altre parole, viene riconosciuta la presenza di “un abuso di posizione dominante”. E le sanzioni imposte ai club dagli organi del calcio che conosciamo si riducono a “restrizioni ...