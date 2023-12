La Camera boccia il Mes 184 no

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Laha respinto l'autorizzazione alla ratifica del Mes. Infattindo il primo articolo del testo, il provvedimento si intende respinto. I no sono stati 184, 72 sì e 44 astenuti. Un voto che ha visto divise sia maggioranza che opposizioni: hanno votato contro Fratelli d'Italia, Lega e M5S. A favore Pd, Azione, Italia Viva, Più Europa e parte del Misto. Si sono invece astenuti Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra e Noi Moderati. "Il Governo, che si era rimesso al Parlamento, prende atto del voto dell'Aula di Montecitorio sulla scelta di non ratificare la modifica al trattato Mes". Così fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano come si tratti "di un'integrazione di relativo interesse e attualità per l'Italia", visto che "come elemento principale prevede l'estensione di salvaguardie a banche sistemiche in difficoltà, in un contesto che vede il ...