La borsa che sorride | storia della Peekaboo di Fendi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Induce a una soffusa ironia già nel nome, che invita a osservare il mondo con un’aumentata dose di ottimismo portatile: ladi, ideata nel 2008 da Silvia Venturini– direttrice creativa degli accessori e del menswearMaison romana, autrice di molte delle sue borse più rappresentative, come la Baguette – si chiama così perché è il corrispettivo inglese del nostro gioco del cucù, quando ai bambini molto piccoli si nasconde e si fa riapparire il viso con le mani, suscitando in loro ilarità infinita. E, come nota la giornalista Sophie Fontanel, del passatempo nascondi/riappari parla perfino Sigmund Freud in Al di là del principio di piacere. Dopo aver visto il nipote Ernst giocarvi in modo esilarante, il padrepsicoanalisi stabilì che questo infantile spasso permetteva agli ...