La bocciatura del nuovo Mes buca il paracadute europeo per le banche

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Gli istituti di credito della Ue per ora stanno bene, non hanno criticità, anche se si iniziano a percepire i primi segnali negativi. Se la situazione peggiora, però, non potranno fare conto sulla rete di protezione del Mes. Grazie alla ripicca di Meloni e Salvini