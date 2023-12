Kia lancia le nuove versioni Special Edition di Niro EV ed EV6

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Kia ItalialediEV ed EV6, specificatamente pensate per chi vuole essere protagonista del passaggio immediato e semplice verso un futuro di mobilità sostenibile. La possibilità di scegliere tra tre propulsori elettrificati altamente efficienti, la perfetta combinazione tra design e funzionalità all’avanguardia rendonoil CUV (Crossover Utility Vehicle) ideale per chiunque desideri avvicinarsi allefrontiere della mobilità elettrificata. In particolare,EV rappresenta per Kia un modello chiave nel percorso all’elettrificazione. Offre un’incredibile autonomia a trazione completamente elettrica di 460 km (WLTP) grazie a 150 kW di potenza e ad una coppia di ...