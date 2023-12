Juve | sorpasso sul mercato all’Inter per Djalò

Leggi su calcionews24

Laal lavoro per chiudere il colpodal Lille e battere la concorrenza dell'Inter: la strategia di Giuntoli Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lasi sta muovendo in anticipo per bruciare la concorrenza dell'Inter per Tiago, difensore portoghese in scadenza al termine di questa stagione con il Lille. Per i francesi pronto un indennizzo di 2/3 milioni di euro più bonus, così da non farlo andare via a zero già a gennaio. Giorni di riflessione per il centrale portoghese e, una volta ottenuto il semaforo verde, Giuntoli potrà affondare il colpo per anticipare Marotta.