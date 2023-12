Juve | la verità sulla visita di Chiellini

Kalvin Phillips andrà via dal Manchester City . E il Manchester City vorrebbe che lasciasse da parte le sue ambizioni di Premier per andare... (calciomercato)

Il Mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Cosa c’è di vero sul potenziale ritorno di fiamma per ... (serieanews)

A scanso di equivoci, nel caso in cui qualcuno ancora non avesse capito, Max Allegri l'ha detto chiaro e tondo: “Non sono stanco”.... (calciomercato)

Quel pestone preso contro il Napoli fa ancora male. Ma Adrien Rabiot è pronto a tornare in gruppo appena possibile. E in ogni caso la... (calciomercato)

Mondiale per club 2025 - giornata verità. Chi con l'Inter? La Juve 'tifa' contro Milan e Napoli

L'ultima giornata dei gironi della Champions League 2023/24 potrà essere se non decisiva quantomeno fondamentale non solo per le... (calciomercato)