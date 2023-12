Jonathan Majors | i fan Marvel vogliono John Boyega come Kang ma lui non è d’accordo

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dopo il licenziamento didal ruolo di, i fanvorrebberoa sostituire l’attore nei prossimi film sugli Avengers. A questo potenziale recasting, tuttavia, l’attore ha risposto un sonoro “no”. In precedenza,ha interpretato il cattivo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Loki, ed era previsto che fosse il cattivo del prossimo sequel Avengers: TheDynasty. Dopo essere stato dichiarato colpevole da una giuria per le accuse di aggressione e molestie, iStudios hanno però licenziatodal ruolo, lasciando incerto il futuro dinel MCU. I fan hanno suggerito vari attoripotenziali sostituti di ...