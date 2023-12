Jo Koy sarà il prossimo conduttore dei Golden Globes

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dopo alcuni rifiuti, finalmente iGlobe ha il suo presentarore, il comico ed attore Jo Koy condurra’ la serata in onda sulla Cbs e in streaming su Paramount + il 7 gennaio. Jo Koy Arriva al ruolo dideidopo aver infranto i record di vendite nel suo “Funny Is Funny World Tour”, che è stato uno dei maggiori incassi dell’anno secondo Pollstar, con un incasso di 29,4 milioni di dollari per 88 spettacoli in arene e spettacoli. teatri di tutto il mondo. Le sue parole “Ho fatto molti stage in giro per il mondo nella mia carriera, ma questodavvero speciale. Sono così entusiasta di ospitare iquest’anno”, ha detto Koy. “Questo è il momento in cui posso rendere orgogliosa la mia famiglia filippina. Mahal Kita”. I suoi ...