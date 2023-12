JLo in versione Natale 2023 | trucco color champagne e criniera a onde

Leggi su iodonna

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Abito rosso fasciante,con riflessi biondi, sopracciglia bold, rossetto. Jennifer Lopez sfodera il look dipiù scintillante – e powerful – di sempre. Jennifer Lopez: il look “Barbie” tutto da copiare X Il look di Jennifer Lopez perAnche l’anno scorso, ...