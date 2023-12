Jennifer Love Hewitt | Un regista mi chiese di essere più sexy | ma a 23 anni non sapevo cosa significasse

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'attrice di American Pie ha ricordato l'episodio nel corso della sua partecipazione a un podcast. Intervenuta nel podcast Inside of You,ha raccontato di quando una volta unlesu un set di"più". Come attrice poco più che ventenne, all'epoca, lanon aveva idea diuna simile richiesta. Ha raccontato di non essersi mai sentita "a suo agio con il suo corpo" da giovane, poiché veniva costantemente sessualizzata fin da piccola. "Non mi sentivo sicura di me stessa. Mi sentivo osservata. Mi sentivo come se dovessisempre tutto per tutti", ha dichiarato la. "Mi chiamavanoprima ancora ...

At 44, Jennifer Love Hewitt Calls Out Ageism After Being Called ‘Unrecognizable’

Jennifer Love Hewitt called out ageism in response to claims that she’s “unrecognizable” after posting filtered selfies: “Aging in Hollywood is really hard.” ...