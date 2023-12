Jennifer Lopez | Io e Ben Affleck abbiamo il disturbo da stress post-traumatico a causa della prima storia

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 dicembre 2023)ha confessato che lei e il marito Bensoffrono ancora di PTSD alororelazione.si sta preparando al lancio del suo nuovo album This Is Me... Now, insieme ad un cortometraggio che si concentrerà sulla seconda relazione, culminata nel matrimonio, con Ben. Nell'intervista a Variety, J-Lo ha spiegato che entrambi soffrono ancora dida, adel circo mediatico che si creò intorno alla lororelazione amorosa, dal 2002 al 2004. Tuttavia, la popstar sottolinea che ora le cose sono diverse:"Siamo più grandi, siamo più saggi. Sappiamo anche ...