Jane Fonda | esempio hollywoodiano anche sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Attrice premio Oscar, produttrice cinematografica, modella e attivista:oggi ha una grande considerazione di sé ed è un punto di riferimentoglam.compie 86 anni e oggi si vede più bella che mai. Attrice e attivista newyorkese, oltre ad essere un’icona del grande e piccolo schermo èun punto di riferimento nella moda. Estremamente elegante su ogni redche calca, l’attrice ha confessato che oggi la fiducia in sé stessa è molto più forte rispetto a tanti anni prima.. Crediti: Ansa – VelvetMagVincitrice di due premi Oscar per Una squillo per l’ispettore Klute e Tornando a casa,ha recitato in numerosi film ...