Italia boccia la ratifica del Mes | ora è caos in Europa

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Piena soddisfazione dalla maggioranza di governo (“Un accordo migliorativo per l’” – ha detto Giorgia Meloni), critiche feroci dall’opposizione (“Si direbbe un Pacco di Stabilità” – dice Giuseppe Conte). E’ il gioco delle parti fra chi vede l’uscire a testa alta dall’accordo sul nuovo Patto di Stabilità europeo e chi la vede una volta di più accodata a Germania e Francia, vere artefici dell’accordo, nonostante il tanto sbandierato ritorno al centro dell’attenzione del nostro paese. Un accordo che molti punti va nella direzione auspicata dalla Germania e dagli altri Paesi del Nord, i cosiddetti ‘frugali’, ma che segna altresì un cambio di paradigma rispetto al quadro normativo attuale, come da richiesta francese. “Vanno in archivio il vecchio Patto di Stabilità e la stagione dell’austerity” ha sottolineato il commissario Paolo Gentiloni, ...