Israele-Hamas | Usa | “Vogliamo la fine della guerra il prima possibile”

20 dic 22:03 Hamas rifiuta la proposta di Israele sulla tregua Hamas ha rifiuta to la proposta di Israele sulla una tregua e non accetterà un accordo ... (247.libero)

La società civile contro l'antisemitismo e le ideologie totalitarie

Il pogrom del 7 ottobre 2023 perpetrato dae Jihad islamica inha sconvolto le coscienze di tutti coloro che hanno a cuore e difendono il patrimonio civile, sociale, umano e politico delle democrazie liberali. È questo il ...

Il poeta e il combattente, di Joseph Harmatz (Rubettino editore)

Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...

Summit al Cairo. Il leader di Hamas al tavolo dei negoziati. Ma la tregua è lontana

I miliziani chiedono la fine delle ostilità in cambio degli ostaggi. No di Israele. Pressing degli Usa per raggiungere un’intesa: "Ma non ci aspettiamo nulla". Pesano le divisioni fra i terroristi, sc ...