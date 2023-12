Israele-Hamas | Usa | “Vogliamo la fine della guerra il prima possibile”

In un tentativo di porre fine ai combattimenti nella Striscia di Gaza, Israele ha proposto una tregua ad Hamas in cambio del rilascio di ostaggi . ... (ilfogliettone)

20 dic 22:03 Hamas rifiuta la proposta di Israele sulla tregua Hamas ha rifiuta to la proposta di Israele sulla una tregua e non accetterà un accordo ... (247.libero)

Israele - Hamas, le news di oggi. Idf, truppe stanno intensificando combattimenti a Gaza. Netanyahu: "Guerra fino alla distruzione di Hamas"

Idf, conquistato quartiere dei leadera Gaza City

Gaza, Biden: “Pressiamo per fine guerra”

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che porre fine alla guerra tra Israele e Hamas “il più rapidamente possibile” è una priorità assoluta per l’Amministrazione Biden nel ...

Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...