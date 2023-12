“Io | noi e Gaber” su Raitre a Capodanno

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ROMA – Rai Documentari propone, mercoledì 27 dicembre in seconda serata su Rai 1, “I giganti del Quirinale”, il racconto della vita quotidiana dei corazzieri, il loro addestramento e la fedeltà al Presidente della Repubblica. Giovedì 28 dicembre in seconda serata su Rai 2 c’è il documentario “Posti in piedi. Il magico accordo tra musica e cinema”, mentre il giorno diin prima serata su Rai 3 “Io, noi e” propone un ritratto del grande artista milanese. Poi il 7 gennaio, in seconda serata, su Rai 3 ci sarà un documentario sui Nomadi che è stato realizzato per i 60 anni della band emiliana. L'articolo L'Opinionista.