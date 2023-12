Io come mio padre? Non è un complimento Il video di Andrea | figlio di Gigi D' Alessio | è virale

ROMA (ITALPRESS) – “Non è possibile che in questo Paese ogni volta che la coperta è corta interviene il bancomat dei pensionati . E' una miopia ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – “Non è possibile che in questo Paese ogni volta che la coperta è corta interviene il bancomat dei pensionati . E' una miopia ... (iltempo)

Cosa succede a Eleonora Giorgi? La famosa attrice ha scoperto da poco di avere una malattia : si tratta di un tumore al pancreas e proprio per questo ... (donnapop)

Cagliari, Ranieri: 'Superlega Non so se i tifosi saranno soddisfatti. Sulle condizioni di Nandez'

PAVOLETTI - ' E' un grande professionista, cosìViola, Deiola, Lapadula, Mancosu. Sono i primi ... Aavviso potranno esserci belle partite, ma non andrà avanti chi davvero lo merita. Non so ...

Sergio Barzetti, dopo la polemica arrivano le scuse della Clerici: chi è lo chef di «È sempre mezzogiorno» finito nella bufera

Dopo la battuta che ha messo in imbarazzo Antonella Clerici e tutta la troupe di «È sempre mezzogiorno» e il richiamo della presidente della ...

Minuto di silenzio in Consiglio per scomparsa di Manucci

ma il mio dovere di presidente di questa Assemblea mi impone di mantenere un profilo istituzionale che, oggi come forse mai prima di adesso, è difficile mantenere. Sauro non era solo un collega, ma ...