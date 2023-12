Io Capitano verso gli Oscar 2024 | il film di Garrone nella shortlist degli internazionali

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Io, di Matteo, èdi 15 titoli da cui l’Academy selezionerà i cinqueche concorreranno al premio di Migliorinternazionale, durante la cerimonia di consegna, prevista per la notte di domenica 10 marzo. La selezione dei 5 finalisti, invece avverrà il 23 gennaio, in occasione della proclamazione delle nomination. Ilcon protagonista Pierfrancesco Favino è peraltro già candidato come Migliornon in lingua inglese ai Golden Globes, che verranno consegnati domenica 7 gennaioper Migliorinternazionale ...