Inzaghi | «Dispiace e in maniera doppia Dovrà servirci di lezione»

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Prima eliminazione in Coppa Italia perda allenatore dell’Inter. Dopo l’1-2 col Bologna ai tempi supplementari l’allenatore parla anche delle condizioni di Lautaro Martinez. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Inter-Bologna. Cos’è successo a Lautaro Martinez? Ha questo affaticamento che sembra abbastanza sotto controllo, poi chiaramente bisognerà vedere le prossime ore. Chiaramente, giocando tra meno di settantadue ore, sarà da valutare. Penso che per sabato cercheremo di recuperare Sanchez e vedremo la situazione di Lautaro Martinez come andrà. Che lettura dà per una serata così? Chiaramente, perché i detentori del titolo da due anni…perché abbiamo fatto una buona gara, avremmo chiaramente meritato la qualificazione nei ...

