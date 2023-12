Il caso Hakamada e la condanna a morte senza fine

... estorta con maltrattamenti e per sfinimento, dopo 20 giorni di estenuantie intimidazioni" - ha dichiarato Ileana Bello, direttrice generale di A mnesty Italia , in un'...

Interrogatori e pestaggi. Le violenze israeliane sui detenuti palestinesi sono un problema. Anche per Israele

La polizia israeliana oggi ha rivelato, come riporta Times of Israel, che 19 guardie carcerarie sono state interrogate in relazione al presunto pestaggio mortale di un prigioniero palestinese, Tair ...

Le donne di Gaza arrestate da Israele: «Dove sono»

Israele (Internazionale) L’allarme delle associazioni dei prigionieri palestinesi. Sciopero generale in Cisgiordania. Sale a 18.200 il bilancio degli uccisi. Borrell: «Distruzione apocalittica». Di Ch ...