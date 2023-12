Inter-Lecce | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Missione riscatto. Si avvicina l’inizio della 17ª giornata del campionato di Serie A e l’è tornato subito in campo per dimenticare la clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna. I nerazzurri sono i netti favoriti per la vittoria dello scudetto e nell’ultima giornata si è registrata una prima fuga. Di fronte il, una squadra pienamente in lotta per evitare la retrocessione.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. Squalificati: nessuno Indisponibili: Cuadrado, De Vrij, Dumfries, Sanchez(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Piccoli, ...