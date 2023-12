Inter-Lecce | Inzaghi con due certezze in attacco! Attesa per 3 – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è in programma sabato alle 18., secondo Sky Sport, ha dueverso il match di San Siro: le ultimeandrà in scena sabato alle 18., in vista della sfida, è indi conoscere le condizioni di Lautaro Martinez, uscito acciaccato dal match di Coppa Italia contro il Bologna. Il tecnico, secondo quanto riferito da Sky Sport, in attacco al momento ha sole due: Marcus Thuram ed Arnautovic che si candidano per una maglia da titolari contro i salentini., nella giornata di domani, capirà se avrà a disposizione de Vrij e Sanchez: entrambi dovrebbero tornare a lavorare in gruppo. In caso di responso positivo entrambi potrebbero trovare ...