Inter | cosa c' è dietro l' eliminazione in Coppa Italia I rischi da evitare

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dopo il Napoli, umiliato in casa dal Frosinone, anche l'viene eliminata dalla: impresa del Bologna a San Siro. Nessun dramma, ma visto lo scarso rendimento di alcune riserve a gennaio sarà meglio che l'corra ai ripari (sul mercato) per non spremere troppo i big