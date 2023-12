Inter-Bologna | Lautaro Martinez esce dolorante | prime informazioni

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è uscitodal campo al 99? di, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. SITUAZIONE –ha lasciato il terreno di gioco al 99? di, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stando alle, l’argentino è uscitoall’adduttore della coscia sinistra che è stata poi fasciata in panchina. Al posto dell’attaccante è entrato Henrikh Mkhitaryan. Seguiranno aggiornamenti.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...