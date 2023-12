Inter-Bologna 1-2 | pagelle | Arnautovic male | Audero flop! Doppio 5

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’perde per 2-1 contro iled esce dagli ottavi di finale di Coppa Italia. Due bocciati gravemente: Markoed Emil. Ledella partita. EMIL5 – Non si sa dove vada sul calcio d’angolo da cui nasce il gol. Errore madornale che apre alla rimonta del– DIFESA YANN BISSECK 6.5 – Accompagna sempre l’azione sia con la palla che senza. Sempre più sicuro dei suoi mezzi, sempre più convincente. – dal 90? BENJAMIN PAVARD 6 – Entra perché Bisseck si fa ammonire e viene ammonito anche lui. Un po’ di ruggine dopo i quasi due mesi fuori. FRANCESCO ACERBI 5.5 – Fa una partita perfetta fino al 114?, poi Zirkzee lo sbeffeggia con una busta e manda in porta ...