Inter-Bologna 1-2 dts | i felsinei ai quarti

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Incredibile a San Siro: l`cade in casa contro iled esce dalla Coppa Italia. Ilha scritto così una pagina memorabile nella Coppa Italia di quest'anno, consolidando la propria posizione di sorpresa dell'annata. L'impresa è stata l'eliminazione dell', campione in carica, in un incontro carico di tensione e colpi di scena.L'allenatore Inzaghi ha adottato un approccio tattico audace, presentando diverse seconde linee, una scelta condivisa anche da Thiago Motta, lasciando i titolari a disposizione per eventuali cambi dalla panchina. Nonostante ciò, Inzaghi ha affidato la responsabilità dall'inizio a Lautaro Martinez, un giocatore di grande talento. Il suo duello con il portiere avversario Ravaglia è stato uno degli episodi chiave della partita. La parata decisiva di Ravaglia su un rigore concesso ...

