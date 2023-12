Inter-Bologna 1-2 DTS | cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023)1-2 dopo i tempi supplementari mette fine alla Coppa Italia per la squadra di Inzaghi, che non potrà difendere il titolo conquistato nelle ultime due stagioni. E conferma deiterribili contro i felsinei. UNA – La vittoria dell’nelle ultimepartite contro il. Dal tragicamente famoso 2-1 del 27 aprile 2022, costato il titolo, l’unico successo è il 6-1 del 9 novembre 2022. Per il resto tre sconfitte e un pareggio, a testimonianza di come i felsinei siano un tabù terrificante negli ultimi anni. OTTO – I rigori sbagliati da Lautaro Martinez su ventuno calciati in Italia. Quello di ieri è il secondo che fallisce in in un, dopo la parata di Lukasz Skorupski il 5 luglio 2020 (in Serie A). E anche lì la ...