Intanto Twitch ha allentato la sua policy sui contenuti per adulti

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Vi ricordate quando – nel post pandemia –aveva lanciato una stretta suiperche venivano distribuiti sia all’interno della piattaforma, sia al suo esterno (quando, nella piattaforma, era previsto un richiamo o un link a questi ultimi)? Erano tempi in cui un format che andava molto in voga tra il 2020 e il 2021, ovvero quello di fare streaming in costume direttamente da una vasca da bagno, era stato praticamente debellato dalle nuove regole della piattaforma, che escludeva dalla monetizzazione tutti i creator che si spingevano a produrre deidel genere. Poi, c’è stata la conseguente esplosione di OnlyFans che – probabilmente – per certi versi ha sempre più intercettato una audience sovrapponibile a quella di. È possibile che questa crescita del competitor abbia ...