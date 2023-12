Insonnia e sbalzi d’umore in menopausa | perché succede e come gestire senza stress questi disturbi

Leggi su iodonna

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Aumento di peso e vampate di calore ma non solo. La, infatti, porta con sé spesso anche disagi legati alla sfera emotiva.di cui spesso le donne non parlano ma che finiscono per avere un impatto negativo sulla qualità di vita. A far luce suaspetti è stata di recente un’indagine commissionata da Lines Specialist, brand di Fater leader nelle protezioni igieniche femminili. La ricerca ha infatti voluto indagare il vissuto delle donne insotto il profilo, non solo fisico, ma anche relazionale e psicologico.in: i consigli dello psicoterapeuta per stare meglio ...