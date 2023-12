Innovazione e inclusione con AI generativa | il ruolo fondamentale delle donne

Leggi su dilei

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) non sono più una prerogativa maschile da molto tempo. Il divario di genere si sta infatti riducendo e – nel decennio tra il 2011 e il 2021 – leche lavorano in questo settore sono aumentate del 31%. Confermano il trend internazionale anche le classifiche stilate nel nostro Paese, che evidenziano come vi siano un numero sempre crescente dilaureate in ingegneria (277201) e impiegate nei settoriscienze e della tecnologia, in particolare nel settore biomedicale. Per le aziende che si occupano di sviluppare progetti con tecnologie sempre più all’avanguardia, promuovere la cultura dell’significa anche rivolgere lo sguardo verso le politiche di Diversity & Inclusion, in cui spicca la valorizzazione della presenza femminile. ...