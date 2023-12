“Iniziamo a far rumore come api in ribellione” | la protesta al Parco Gianni Rodari

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ostia, 21 dicembre 2023 –Gianno, quadrante Ostia levante tra viale della Vittoria, via Desiderato Pietri, via Oletta, via Poggio di Venaco e via Calenzana proprio di fronte all’ex Mercato San Fiorenzo, ex punto verde qualità, oggi Casa della Cultura Gigi Proietti, almeno sulla carta. Dove ‘è la tanto attesa Casa della cultura? E’ esattamente questa la domanda che si cela dietro allo striscione delle “Api inche iniziano a far”, un coordinamento nascente, composto da più di otto realtà giovanili, che vuole risposte concrete da parte dell’Amministrazione. A seguito della costituzione della Casa della Cultura con la precedente giunta pentastellata, a seguito di un impegnativo percorso pubblico e partecipato di tavoli progettuali che ne hanno gettato le basi nel 2021, l’edificio non è stato ...