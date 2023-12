Incredibile contratto offerto al giapponese Othani | è il più ricco di sempre

Leggi su notizie

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il suo trasferimento ai Los Angeles Dodgers ha lasciato il segno nel baseball: guadagnerà 700 milioni di dollari per 10 anni Uno storico trasferimento nel mondo del baseball: il giocatoreShohei Ohtani, due volte MVP della MLB, ha annunciato proprio questo sabato la sua firma con i Los Angeles Dodgers. Ciò che ha lasciato tutti senza parole è stato il suo, che è uno dei più ‘preziosi’ della storia dello sport. “Ho deciso di scegliere i Dodgers come mia prossima squadra”, ha detto in un messaggio sul suo account Instagram, ponendo fine a tutte le voci che stavano andando avanti sul suo futuro. Ohtani in azione (Ansa) Notizie.comIl, quindi, lascia ufficialmente i Los Angeles Angels per un ingaggio totale che, secondo quanto riportano tutti i principali giornalisti statunitensi, gli garantirà circa 700 ...