Incidente mortale alle porte di Latina | la vittima è don Dario Bottiglia

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Ancora un drammaticostradale, purtroppo, quello verificatosidi, esattamente all’incrocio tra via del Saraceno e strada Chiesuola, zona purtroppo non nuova ad episodi del genere. Lo scontro tra due vetture, una Volkswagen e una Ford, ha fatto finire quest’ultima nel canale che costeggia la carreggiata. Il conducente, il parroco Don, di 70 anni, purtroppo non ha avuto scampo. Originario di Terracina, fino a pochi anni fa aveva prestato servizio proprio presso la chiesa di via del Sarraceno, quella di Sant’Antonio da Padova. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto del prelato in codice rosso all’Ospedale Santa Maria ...