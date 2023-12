Incidente choc in centro | furgone sfonda vetrina e finisce dentro una profumeria Ci sono feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Megaurbano nel cuore di Roma. Un negozio distrutto e cinque persone ferite. A seminare il panico, intorno alle 16 e 45 è stato unche è andato a schiantarsi contro unadi viale Pantelleria, nella zona di distruggendo completamente l’ingresso. Cinque donnerimaste ferite. Ilè entrato nel negozio, all’interno del quale c’erano clienti. Dagli accertamenti del III gruppo Nomentano della polizia locale ilproveniva da via Monte Bianco, un tratto in discesa. Cinque le persone travolte, tra queste una che sarebbe rimasta incastrata sotto al mezzo e per liberarla si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Leggi anche: “Addio campione”. Lo sport piange la leggenda azzurra, sconfitto dalla malattia a 44 ...