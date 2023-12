Incidente a Montesacro | tre donne soccorse in codice rosso

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CRONACA DI ROMA – Un furgone finisce contro una profumeria a, causando il ferimento di cinque. Tre di loro sono gravi e sono state portate in ospedale in, mentre le altre due ingiallo. L’autista del veicolo, un uomo di origine cinese di cinquant’anni, è stato sottoposto ai test per rilevare la presenza di alcol o droga nel suo sangue, ma i risultati sono stati negativi. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di ricostruire l’accaduto per capire se il furgone abbia avuto un guasto meccanico o se l’autista si sia distratto alla guida. L’è avvenuto nella zona dia Roma mercoledì 20 dicembre nel pomeriggio intorno alle 17. In quel momento diversi automobilisti erano sulla strada e hanno immediatamente ...

Incidente a Roma, furgone finisce in una profumeria: sei feriti

Un furgone in una profumeria e sei persone ferite. È il bilancio di unavvenuto in via Pantelleria, in zona, nel pomeriggio di oggi 20 dicembre. Lo schianto alle 16.45 quando un cittadino cinese alla guida del mezzo proveniente da via Monte Bianco ha ...

Furgone si schianta contro una profumeria a Montesacro: tre delle cinque donne ferite sono gravi

Tre donne soccorse in codice rosso e due in codice giallo è il bilancio dell’incidente avvenuto in via Pantelleria a Montesacro ...

Roma, furgone contro una profumeria a Città Giardino. L'autista: «Freni rotti, non riuscivo a fermarlo»

Il commerciante cinese di 45 anni è rimasto ferito in modo lieve. Preoccupano le condizioni di tre delle cinque donne trasportate in ospedale mercoledì pomeriggio da viale Pantelleria. Negozio distrut ...