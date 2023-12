Incentivi auto fino a 13mila euro per chi rottama il proprio veicolo

(Di giovedì 21 dicembre 2023)a 13.750per acquistare un’elettrica nuova se siuna macchina vecchia, da2, e si ha un reddito familiare inferiore a 30 mila. È il massimo previsto dal nuovo meccanismo di Ecobonus messo a punto dal governo Meloni. Tetto che scende a 11 milase l’Isee è più alto di 30 mila. Un sistema su cui da mesi lavora il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, che è stato condiviso nell’ultimo tavolospecifico, che riunisce sindacati, Stellantis e Anfia. Il debutto nel 2024, dopo che il governo avrà fatto un nuovo Dpcm, entro gennaio, per recepire i cambiamenti e le novità, tra cui il leasing ...

